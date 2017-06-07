Жуан Мариу из-за травмы не поможет португальцам на Кубке конфедераций
Полузащитник сборной
Португалии Жуан Мариу из-за травмы пропустит Кубок конфедераций 2017 года,
который пройдет в России.
«К сожалению, несчастье постучалась в мою дверь. Очень обидно, что мне не удастся сыграть за национальную команду на столь важном турнире. Я буду болеть за нашу команду и надеюсь, что в конце мы вместе отпразднуем успех. Я вернусь более сильным в следующем сезоне», - написал Жуан Мариу в социальной сети Instagram.
После травмы Жуана Мариу в расширенном составе сборной Португалии осталось 23 футболиста, именно столько должно войти в окончательную заявку команды на Кубок конфедераций.
Вратари: Бету, Руй Патрисиу
(оба — «Спортинг», Португалия), Жозе Са («Порту»,
Португалия);
защитники: Бруну Алвеш
(«Рейнджерс», Шотландия), Седрик Соареш («Саутгемптон»,
Англия), Элизеу, Нелсон Семедо (оба — «Бенфика», Португалия), Жозе
Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия),
Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия»
Дортмунд, Германия);
полузащитники: Адриен Силва,
Виллиам Карвалью (оба — «Спортинг», Португалия), Андре Гомеш
(«Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»,
Португалия), Жоау Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»,
Португалия);
нападающие: Андре Мигел
Валенте Силва («Порту», Португалия), Бернарду Силва («Манчестер
Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон
Мартинш («Спортинг», Португалия), Нани («Валенсия»,
Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).