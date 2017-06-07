Жуан Мариу из-за травмы не поможет португальцам на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной Португалии Жуан Мариу из-за травмы пропустит Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

«К сожалению, несчастье постучалась в мою дверь. Очень обидно, что мне не удастся сыграть за национальную команду на столь важном турнире. Я буду болеть за нашу команду и надеюсь, что в конце мы вместе отпразднуем успех. Я вернусь более сильным в следующем сезоне», - написал Жуан Мариу в социальной сети Instagram.

Infelizmente o azar bateu-me à porta. Muito triste por não estar em condições de representar o meu País numa prova importante. Serei mais um a partir deste momento a torcer pela nossa selecção e espero que possamos no final festejar todos juntos. Voltarei mais forte na próxima época 💪🏾🙏🏾 Публикация от Joao Mario (@joaome6) Июн 7 2017 в 7:26 PDT

После травмы Жуана Мариу в расширенном составе сборной Португалии осталось 23 футболиста, именно столько должно войти в окончательную заявку команды на Кубок конфедераций.

Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг», Португалия), Жозе Са («Порту», Португалия);

защитники: Бруну Алвеш («Рейнджерс», Шотландия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семедо (оба — «Бенфика», Португалия), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Германия);

полузащитники: Адриен Силва, Виллиам Карвалью (оба — «Спортинг», Португалия), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту», Португалия), Жоау Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика», Португалия);

нападающие: Андре Мигел Валенте Силва («Порту», Португалия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг», Португалия), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).