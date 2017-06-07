Сборные Ирака и Южной Кореи разошлись миром в товарищеском матче

Сборная Ирака сыграла вничью с командой Южной Кореи (0:0) в товарищеском матче.

Встреча прошла в среду в ОАЭ.

Напомним, сборная Южной Кореи борется за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, которая пройдет в России, занимая второе место в группе А отборочного турнира в зоне АФК.

Иракцы же идут на предпоследнем месте в группе В и сохраняют мизерные шансы на выход в стыковые матчи.