Сборные Ирака и Южной Кореи разошлись миром в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Ирака сыграла вничью с командой Южной Кореи (0:0) в товарищеском матче.
Встреча прошла в среду в ОАЭ.
Напомним, сборная Южной Кореи борется за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, которая пройдет в России, занимая второе место в группе А отборочного турнира в зоне АФК.
Иракцы же идут на предпоследнем месте в группе В и сохраняют мизерные шансы на выход в стыковые матчи.
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