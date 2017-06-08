Гол Мораты на 87-й минуте спас испанцев от поражения Колумбии

В рамках товарищеского матча сборная Испании в Мурсии сыграла вничью с командой Колумбии (2:2).

Счет в матче на 22-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Давид Силва. На 39-й минуте колумбиец Эдвин Кардона сравнял счет встречи, а на 55-й минуте его партнер по команде Радамель Фалькао вывел Колумбию вперед. За три минуты до конца основного времени гол забил Альваро Мората и спас команду от домашнего поражения.

В следующем матче сборная Испании 11 июня на выезде в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Македонией, а Колумбия 13 июня проведет товарищеский матч со сборного Камеруна в Хетафе.