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Гол Мораты на 87-й минуте спас испанцев от поражения Колумбии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Испании в Мурсии сыграла вничью с командой Колумбии (2:2).

Счет в матче на 22-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Давид Силва. На 39-й минуте колумбиец Эдвин Кардона сравнял счет встречи, а на 55-й минуте его партнер по команде Радамель Фалькао вывел Колумбию вперед. За три минуты до конца основного времени гол забил Альваро Мората и спас команду от домашнего поражения.

В следующем матче сборная Испании 11 июня на выезде в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Македонией, а Колумбия 13 июня проведет товарищеский матч со сборного Камеруна в Хетафе.

Матч

Испания - Колумбия - 2:2 (1:1)

Голы

Силва 22 (1:0). Кардона 39 (1:1). Фалькао 55 (1:2). Мората 87 (2:2).

Состав

Испания: Рейна, Аспиликуэта, Пике (Деулофеу, 56), Альба (Сауль, 46), Начо, Коке, Иньеста (Асенсио, 46), Силва (Монреаль, 46), Ильярраменди, Педро (Витоло, 77), Аспас (Мората, 56)

Колумбия: Оспина, Санчес (Мурильо, 46), Армеро, Ариас, Сапата, Куадрадо (Искьердо, 88), Санчес Морено, Кардона (Морено, 67), Агилар (Торрес, 67), Родригес (Муриэль, 80), Фалькао (Бакка, 77)

Предупреждения:

Альба, 31; Силва, 36; Ильярраменди, 90 - Куадрадо, 31; Санчес, 45; Армеро, 71

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

07 июня 22:30, Нуэва Кондомина, Онлайн-трансляция

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