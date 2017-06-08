Гол Мораты на 87-й минуте спас испанцев от поражения Колумбии
В рамках товарищеского матча сборная Испании в Мурсии
сыграла вничью с командой Колумбии (2:2).
Счет в матче на 22-й минуте открыл полузащитник хозяев поля
Давид Силва. На 39-й минуте колумбиец Эдвин Кардона сравнял счет встречи, а на
55-й минуте его партнер по команде Радамель Фалькао вывел Колумбию вперед. За
три минуты до конца основного времени гол забил Альваро Мората и спас команду
от домашнего поражения.
В следующем матче сборная Испании 11 июня на выезде в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Македонией, а Колумбия 13 июня проведет товарищеский матч со сборного Камеруна в Хетафе.
Матч
Испания - Колумбия - 2:2 (1:1)
Голы
Силва 22 (1:0). Кардона 39 (1:1). Фалькао 55 (1:2). Мората 87 (2:2).
Состав
Испания: Рейна, Аспиликуэта, Пике (Деулофеу, 56), Альба (Сауль, 46), Начо, Коке, Иньеста (Асенсио, 46), Силва (Монреаль, 46), Ильярраменди, Педро (Витоло, 77), Аспас (Мората, 56)
Колумбия: Оспина, Санчес (Мурильо, 46), Армеро, Ариас, Сапата, Куадрадо (Искьердо, 88), Санчес Морено, Кардона (Морено, 67), Агилар (Торрес, 67), Родригес (Муриэль, 80), Фалькао (Бакка, 77)
Предупреждения:
Альба, 31; Силва, 36; Ильярраменди, 90 - Куадрадо, 31; Санчес, 45; Армеро, 71
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
07 июня 22:30, Нуэва Кондомина, Онлайн-трансляция