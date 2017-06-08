Душко Иванович: Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитом
Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Душко Иванович
поделился ожиданиями от предстоящего первого матча финальной серии Единой Лиги
ВТБ против ЦСКА.
«Это финал, и здесь может случиться все, что угодно. Всем
очевидно, что ЦСКА является фаворитом. Армейцы демонстрируют хороший баскетбол,
который позволил им завершить регулярный чемпионат на первом месте. Однако мы
считаем, что у нас есть шансы, и мы будем бороться за них. Мы должны забыть обо
всех физических и психологических проблемах и сосредоточиться исключительно на
игре, чтобы все сорок минут играть на максимуме», - приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».
Напомним, матч ЦСКА – Химки состоится сегодня, 8 июня и начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция