Душко Иванович: Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитом

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего первого матча финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Это финал, и здесь может случиться все, что угодно. Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитом. Армейцы демонстрируют хороший баскетбол, который позволил им завершить регулярный чемпионат на первом месте. Однако мы считаем, что у нас есть шансы, и мы будем бороться за них. Мы должны забыть обо всех физических и психологических проблемах и сосредоточиться исключительно на игре, чтобы все сорок минут играть на максимуме», - приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».

Напомним, матч ЦСКА – Химки состоится сегодня, 8 июня и начнется в 19:30 по московскому времени.