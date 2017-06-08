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«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии Forbes

Источник:  ForbesКомментарии

Авторитетное американское финансовое издание Forbes опубликовало рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубом мира, который впервые за пять лет возглавил «Манчестер Юнайтед».

Стоимость английского футбольного клуба оценивается в 3,68 миллиарда долларов, а доход по итогам минувшего сезона составляет 765 миллионов долларов.

Второе место в топе со стоимостью в 3,63 миллиарда и сезонным доходом 688 миллионов заняла «Барселона», еще один испанский клуб, победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» расположился строчкой ниже (3,58 миллиарда, при доходе в сезоне-16/17 688 миллионов).

Остальные 17 клубов расположились следующем образом:

4. «Бавария» (Германия) – 2,71 миллиарда долларов
5. «Манчестер Сити» (Англия») – 2,08
6. «Арсенал» (Англия) – 1,93
7. «Челси» (Англия) – 1,84
8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,49
9. «Ювентус» (Италия) – 1,25
10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,05
11. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 841 миллионов долларов
12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 808
13. «Милан» (Италия) – 802
14. «Атлетико» (Испания) – 732
15. «Вест Хэм» (Англия) – 634
16. «Шальке» (Германия) – 629
17. «Рома» (Италия) – 569
18. «Интер» (Италия) – 537
19. «Лестер» (Англия) – 413
20. «Наполи» (Италия) – 379

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