«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии Forbes
Авторитетное американское финансовое издание Forbes опубликовало рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубом мира, который впервые за пять лет
возглавил «Манчестер Юнайтед».
Стоимость английского футбольного клуба оценивается в 3,68
миллиарда долларов, а доход по итогам минувшего сезона составляет 765 миллионов
долларов.
Второе место в топе со стоимостью в 3,63 миллиарда и сезонным
доходом 688 миллионов заняла «Барселона», еще один испанский клуб, победитель
Лиги чемпионов мадридский «Реал» расположился строчкой ниже (3,58 миллиарда,
при доходе в сезоне-16/17 688 миллионов).
Остальные 17 клубов расположились следующем образом:
4. «Бавария»
(Германия) – 2,71 миллиарда долларов
5. «Манчестер Сити» (Англия») – 2,08
6. «Арсенал» (Англия) – 1,93
7. «Челси» (Англия) – 1,84
8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,49
9. «Ювентус» (Италия) – 1,25
10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,05
11. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 841 миллионов долларов
12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 808
13. «Милан» (Италия) – 802
14. «Атлетико» (Испания) – 732
15. «Вест Хэм» (Англия) – 634
16. «Шальке» (Германия) – 629
17. «Рома» (Италия) – 569
18. «Интер» (Италия) – 537
19. «Лестер» (Англия) – 413
20. «Наполи» (Италия) – 379