«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии Forbes

читайте также

«Барселона» за 6 лет сотрудничества с фондом Qatar Sports Investment получила от него 171 млн. евро «Барселона», реагируя на обвинения в испанских СМИ о непрозрачности сделки, на своем официальном сайте опубликовала подробности соглашения с катарским фондом Qatar Sports Investment.

Алвес поставил ультиматум руководству «Ювентуса», сообщив об интересе клубов АПЛ Защитник сборной Бразилии Дани Алвес хочет, чтобы «Ювентус» предложил ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.

«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезона Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в беседе с клубной пресс-службой оценил выступление лондонского клуба в минувшем сезоне.

Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира Нападающий мадриского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым богатым спортсменом мира.

Де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед» Трансфер вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в «Реал» не произойдет летом.

«Ливерпуль» ведет переговоры о переходе вингера «Спортинга» Мартинша «Ливерпуль» вступил в переговоры со «Спортингом» о трансфере крайнего атакующего полузащитника Желсона Мартинша, сообщает Sky Sports.

«Арсенал» готов увеличить предложение по Мбаппе до 150 миллионов евро «Арсенал» не оставляет попыток подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Кажется, моя дочь живет в пещере» – Нолито рассказал о прелестях Англии Полузащитник «Манчестер Сити» Нолито Мануэль Агудо в интервью испанским журналистам рассказал о своей жизни в Англии.

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение 49-летнего итальянца с действующими чемпионами Италии рассчитано до 2020 года.

Стивен Джеррард: Ван Дейк может стать частью пазла, которая необходима «Ливерпулю» Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард призвал руководство клуба приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Никлас Зюле: Мне не пришлось долго выбирать между «Баварией» и «Челси» Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле объяснил, почему выбрал «Баварию», несмотря на интерес со стороны «Челси».

«Челси» вступил в борьбу за форварда «Лацио» Как сообщает Il Messaggero, «Челси» проявляет интерес к нападающему «Лацио» Бальде Кейта.

Аллегри продлил контракт с «Ювентусом» еще на один сезон Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продлил контракт с клубом. По данным Gazzetta dello Sport, нынешнее соглашение 49-летнего итальянца, которое действует до 2018 года, продлено еще на один сезон.

«Шальке» готов увеличить зарплату Горецке Руководство немецкого «Шальке-04» готово поднять заработную плату полузащитнику Леону Горецке, чтобы сохранить его в своем клубе.

Маркус Рэшфорд: Мората поможет «Юнайтед» выиграть не один трофей 19-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.

Гризманн не поздравил Варана с победой в Лиге чемпионов (видео) Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн отказался приветствовать своего партнера по национальной команде защитника «Реала» Рафаэля Варана после его победы в Лиге чемпионов.

Марио Лемина: В Италии я научился по-настоящему вкалывать Французский полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина сравнил тренировки в Италии и во Франции.

В случае ухода Мораты Зидан будет настаивать на покупке нового форварда Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не желает, чтобы нападающий Альваро Мората покидал клуб.

Барцокас уволен из «Барселоны» «Барселона» отправила в отставку главного тренера команды Георгиоса Барцокаса, сообщает официальный сайт Евролиги.