Квят и Сайнс с пилотами «Ред Булл» приняли участие в сплаве по реке

Пилоты «Торо Росси» Даниил Квят, Карлос Сайнс совместно с гонщиками «Ред Булл» Даниэлем Риккардо и Максмо Ферстаппеным в преддверии гран-при Канады приняли участие в совместном сплаве по реке.

«Сегодня в развлекательной программе был рафтинг и немного рыбалки», - написал Квят в твиттере.

Had some great time rafting and fishing today 🚣🎣 |Сегодня в развлекательной программе был рафтинг и немного рыбалки