Квят и Сайнс с пилотами «Ред Булл» приняли участие в сплаве по реке
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Пилоты «Торо Росси» Даниил Квят, Карлос Сайнс совместно с
гонщиками «Ред Булл» Даниэлем Риккардо и Максмо Ферстаппеным в преддверии
гран-при Канады приняли участие в совместном сплаве по реке.
«Сегодня в развлекательной программе был рафтинг и немного рыбалки», - написал Квят в твиттере.
Had some great time rafting and fishing today 🚣🎣 |Сегодня в развлекательной программе был рафтинг и немного рыбалки#kvyat #квят #redbull pic.twitter.com/P9Pr37iqrl— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 7 июня 2017 г.
Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня в Монреале.
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