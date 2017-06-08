Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии

Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао в матче против сборной Испании (2:2) отметился голом, тем самым возглавил список бомбардиров в истории своей национальной команды.

Для 31-летнего форварда этот гол стал 26-м в 65 матчах за сборную. По количеству забитых мячей он обошел Арнольдо Игуарана, в активе которого 25 голов в 68 встречах.

Напомним, в минувшем сезоне Фалькао принял участие в 43-х матче в составе монегасков, забил 30 мячей и отдал шесть результативных передач.