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Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао в матче против сборной Испании (2:2) отметился голом, тем самым возглавил список бомбардиров в истории своей национальной команды.

Для 31-летнего форварда этот гол стал 26-м в 65 матчах за сборную. По количеству забитых мячей он обошел Арнольдо Игуарана, в активе которого 25 голов в 68 встречах.

Напомним, в минувшем сезоне Фалькао принял участие в 43-х матче в составе монегасков, забил 30 мячей и отдал шесть результативных передач.

Матч

Испания - Колумбия - 2:2 (1:1)

Голы

Силва 22 (1:0). Кардона 39 (1:1). Фалькао 55 (1:2). Мората 87 (2:2).

Состав

Испания: Рейна, Аспиликуэта, Пике (Деулофеу, 56), Альба (Сауль, 46), Начо, Коке, Иньеста (Асенсио, 46), Силва (Монреаль, 46), Ильярраменди, Педро (Витоло, 77), Аспас (Мората, 56)

Колумбия: Оспина, Санчес (Мурильо, 46), Армеро, Ариас, Сапата, Куадрадо (Искьердо, 88), Санчес Морено, Кардона (Морено, 67), Агилар (Торрес, 67), Родригес (Муриэль, 80), Фалькао (Бакка, 77)

Предупреждения:

Альба, 31; Силва, 36; Ильярраменди, 90 - Куадрадо, 31; Санчес, 45; Армеро, 71

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

07 июня 22:30, Нуэва Кондомина, Онлайн-трансляция

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