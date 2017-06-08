Хавбек «Фрайбурга» Филипп за 20 млн евро перешел в «Боруссию» Д

Полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный сайт «шмелей».

23-летний немец подписал контракт с «Боруссией», рассчитанный до лета 2022 года.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах «Фрайбурга», забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Официально сумма сделки не разглашается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, дортмундцы заплатили за футболиста 20 миллионов евро, при его стоимости в семь миллионов евро.

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