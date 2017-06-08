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Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео)

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».

В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с миланским клубом.

Условия сделки не разглашаются, но по информации итальянских СМИ «Милан» выплатит немецкому клубу порядка 15 миллионов евро.

Напомним, Родригес перешел в «Вольфсбург» зимой 2012 года, в минувшем сезоне швейцарец принял участие в 27 матчах «волков», забил два мяча и отдал три результативные передачи.

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