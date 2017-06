Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео)

Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».

В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с миланским клубом.

RR is in town! First step: medical tests.

More to come… 🎥👇🏻 pic.twitter.com/OHqQTsjx0F