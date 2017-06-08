Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео)
Источник: ФК «Милан»Комментарии
Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо
Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».
В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с миланским клубом.
RR is in town! First step: medical tests.— AC Milan (@acmilan) 7 июня 2017 г.
More to come… 🎥👇🏻 pic.twitter.com/OHqQTsjx0F
Условия сделки не разглашаются, но по информации итальянских
СМИ «Милан» выплатит немецкому клубу порядка 15 миллионов евро.
Напомним, Родригес перешел в «Вольфсбург» зимой 2012 года, в минувшем сезоне швейцарец принял участие в 27 матчах «волков», забил два мяча и отдал три результативные передачи.
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