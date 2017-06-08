На стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьников
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Фото: ФК «Амкар»
На стадионе футбольного клуба «Амкар» состоялась экскурсия
для пермских школьников, сообщает официальный сайт клуба.
Собравшимся рассказали о том, как зарождался пермский
футбол, рассказали, как был основан «Амкар», и откуда клуб получил
красно-черные цвета.
В ходе экскурсии школьники познакомились с экспонатами
клубного музея, посетили трибуны стадиона «Звезда», а также лично проверили
качество газона на основном поле. Экскурсия завершилась общим фото на фоне поля.
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