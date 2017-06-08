На стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьников

На стадионе футбольного клуба «Амкар» состоялась экскурсия для пермских школьников, сообщает официальный сайт клуба.

Собравшимся рассказали о том, как зарождался пермский футбол, рассказали, как был основан «Амкар», и откуда клуб получил красно-черные цвета.

В ходе экскурсии школьники познакомились с экспонатами клубного музея, посетили трибуны стадиона «Звезда», а также лично проверили качество газона на основном поле. Экскурсия завершилась общим фото на фоне поля.