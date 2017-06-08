«Оренбург» на сборах в Сербии сыграет четыре матча

Футбольный клуб «Оренбург» в преддверии старта первенства ФНЛ проведет сборы в Сербии, где примет участие в четырех матчах.

С 15 по 29 июня футболисты «Оренбурга» проведут предсезонный сбор в Сербии на базе национальной сборной Сербии по футболу. На сборах состоятся контрольные матчи 20, 23, 26 и 28 июня, соперники будут объявлены дополнительно.

29 июня команда вернется в Россию и продолжит подготовку в «Самородово» к матчам первенства ФНЛ.