«Оренбург» на сборах в Сербии сыграет четыре матча
Источник: ФК «Оренбург»Комментарии
Футбольный клуб «Оренбург»
в преддверии старта первенства ФНЛ проведет сборы в Сербии, где примет участие
в четырех матчах.
С 15 по 29 июня футболисты «Оренбурга» проведут предсезонный
сбор в Сербии на базе национальной сборной Сербии по футболу. На сборах
состоятся контрольные матчи 20, 23, 26 и 28 июня, соперники будут объявлены
дополнительно.
29 июня команда вернется в Россию и продолжит подготовку в
«Самородово» к матчам первенства ФНЛ.
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