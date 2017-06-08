На сборах в Льенце «Арсенал» сыграет с вице-чемпионом Австрии

читайте также

В структуру тульского «Арсенала» вошел «Химик» из Новомосковска Между президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым и главой администрации муниципального образования город Новомосковск Вадимом Жерздевым достигнута договоренность о сотрудничестве с футбольным клубом «Химик».

«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Сергей Коровушкин завершил карьеру игрока Вице-чемпион России 1998 года в составе московского ЦСКА нападающий Сергей Коровушкин завершил профессиональную карьеру игрока, сообщает официальный сайт тульского «Арсенала».

«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно» Форвард «Тосно» Александр Кутьин объяснил, почему команда не должна повторить путь «Арсенала» и что помешало Дмитрию Аленичеву в «Спартаке».

Евгений Ловчев: Аленичеву надо доказывать, чтоб авторитет был, как у Семина Наш обозреватель Евгений Ловчев – о Дмитрии Аленичеве, Андрее Тихонове и Рашиде Рахимове.

Евгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераны Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал».

Евгений Ловчев: К Аленичеву был интерес в Казахстане Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в Тулу.

В Туле выбирают между Аленичевым и Рахимовым По информации «Советского спорта», велика вероятность того, что Дмитрий Аленичев может вернуться в тульский «Арсенал»

Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала» Сергей Кирьяков покидает пост главного тренера тульского «Арсенала».

Виталий Мутко: Первое место «Спартака» неожиданным не назовешь Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко не считает, что минувший чемпионат России преподнес много сюрпризов.

Гурам Аджоев: Болельщики внесли огромный вклад в общую победу «Арсенала» Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поблагодарил болельщиков за поддержку.

Владимир Габулов: Ответственность в переходных матчах такая, что борьба за медали может показаться курортом Капитан «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о противостоянии с «Енисеем» в переходных матчах за место в РФПЛ.

Габулов приехал в расположение сборной России Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».

Александр Бубнов: Игра «Спартака» с «Арсеналом» – неуважение к себе и болельщикам Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал красно-белых за крупное поражение в Туле.

Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открыт Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова.

Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде (видео) Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о потенциальном новобранце красно-белых.

Сергей Кирьяков: Мой контракт с «Арсеналом» истечет послезавтра, готов к любому решению руководства Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что пока не знает, продолжит ли работу с командой.

Агент Кайоде: Мы не общались со «Спартаком». Информация о переходе неверна Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде Франц Херцог опроверг информацию о том, что его клиент согласился на переход в «Спартак».

Команда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчей «Арсенал» отстоял путевку в премьер-лиге, а «Оренбург» не смог – «Советский спорт» делится итогами стыковых матчей.