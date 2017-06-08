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На сборах в Льенце «Арсенал» сыграет с вице-чемпионом Австрии

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Футболисты «Арсенала» выйдут из отпуска 15 июня, проведут втягивающий сбор, а затем отправятся в австрийский Льенц, сообщает официальный сайт тульской команды.

С 24 июня по 7 июля «Арсенал» проведет сбор в Льенце, где запланированы 3-4 контрольных матча.

Известно, что 30 июня соперником туляков будет венская «Аустрия», вице-чемпион Австрии.

Имена всех спарринг-партнеров будут известны на следующей неделе. Все матчи планируется показать в прямом эфире на «Арсенал-ТВ» и телеканале Первый Тульский.

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