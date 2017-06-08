На сборах в Льенце «Арсенал» сыграет с вице-чемпионом Австрии
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Футболисты «Арсенала» выйдут из
отпуска 15 июня, проведут втягивающий сбор, а затем отправятся в австрийский Льенц,
сообщает официальный сайт тульской команды.
С 24 июня по 7 июля «Арсенал»
проведет сбор в Льенце, где запланированы 3-4 контрольных матча.
Известно, что 30 июня соперником
туляков будет венская «Аустрия», вице-чемпион Австрии.
Имена всех спарринг-партнеров
будут известны на следующей неделе. Все матчи планируется показать в прямом
эфире на «Арсенал-ТВ» и телеканале Первый Тульский.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически