В структуру тульского «Арсенала» вошел «Химик» из Новомосковска

Между президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым и главой администрации муниципального образования город Новомосковск Вадимом Жерздевым достигнута договоренность о сотрудничестве с футбольным клубом «Химик».

«Мы приняли решение о ликвидации «Арсенал-2». На его содержание в течение сезона расходовалось порядка 50-55 миллионов рублей, а результат нас не мог удовлетворить. Команда два сезона подряд занимала последние места во втором дивизионе. На наш взгляд, эти средства правильно было бы перераспределить на иные, более важные статьи.

Основной задачей сотрудничества между «Арсеналом» и «Химиком» является популяризация футбола в тульском регионе и курс на доморощенных игроков. С нашей стороны мы гарантируем новомосковцам финансовую поддержку и помощь в поиске квалифицированных кадров, которые в перспективе смогут усилить нашу главную команду, приводит слова Аджоева официальный сайт «Арсенала».

Напомним, 24 мая новомосковский «Химик» успешно прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе и получил профессиональный статус, а с ним и право участвовать в первенстве второго дивизиона и Кубке России.