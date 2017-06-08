Андрей Тихонов: Приложим все силы, чтобы вернуться в премьер-лигу

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что приложит все силы, чтобы вернуть самарскую команду в премьер-лигу, а также рассказал о своих помощниках.

– Андрей Валерьевич, скажите, с какими чувствами вы сейчас начнете работу в Самаре в новом качестве?

– Я тоже очень рад. Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили «Крылья», как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.

– Уже известно, кто будет вам помогать на тренерском мостике. Представьте, пожалуйста, коротко этих специалистов для болельщиков.

– С Владимиром Ежуровым мы вместе работали в «Енисее». Он 12 лет работал в этом клубе, до этого успел потрудиться в молодежке казанского «Рубина», хорошо знаком с Курбаном Бекиевичем Бердыевым. Можно сказать, прошел его школу. Анатолия Рожкова я хорошо знаю еще по игровой карьере – мы вместе играли в «Химках». В прошлом сезоне достаточно плодотворно поработали с ним в «Енисее». Этот специалист умеет повышать уровень вратарей, я ему доверяю. Также нам будет помогать физиотерапевт Виталий Левченко. Его посоветовал Владимир Ежуров, который хорошо знаком с ним и его возможностями. Он знаком со всеми современными техническими программами, готовил сборные команды. Это человек с хорошим опытом и знаниями.