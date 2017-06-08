Андрей Тихонов: «Крылья» наполовину обновятся, собираем боеспособный коллектив

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что лично принимал участие в переговорах с футболистами.

– Насколько сильно обновится состав «Крыльев» в предстоящем сезоне?

– Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями».

– Вы сами принимаете участие в переговорах с потенциальными новичками «Крыльев»?

– С несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведется с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону.

– Вы уже успели пообщаться с кем-то из игроков «Крыльев»?

– Пока нет, поскольку все игроки в отпуске. Обязательно будем общаться на сборах.