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Андрей Тихонов: «Крылья» наполовину обновятся, собираем боеспособный коллектив

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что лично принимал участие в переговорах с футболистами.

– Насколько сильно обновится состав «Крыльев» в предстоящем сезоне?
– Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями».

– Вы сами принимаете участие в переговорах с потенциальными новичками «Крыльев»?
– С несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведется с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону.

– Вы уже успели пообщаться с кем-то из игроков «Крыльев»?
– Пока нет, поскольку все игроки в отпуске. Обязательно будем общаться на сборах.

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