На сборе в Сербии «Крылья» проведут шесть матчей
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Футболисты «Крыльев
Советов» соберутся в Москве, где 10 и 11 июня пройдут медосмотр, после
чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Сербию, сообщает официальный
сайт самарского клуба.
Базироваться «Крылья»
будут в городе Стара-Пазова в 30 км от Белграда в отеле Hotel Srbija Lux. Здесь
находится Национальный тренировочный Футбольный центр футбольного союза Сербии,
имеющий серьезную инфраструктуру.
Сборы в Сербии пройдут с 12 по 29
июня. В рамках подготовки к сезону 2017/2018 запланировано провести шесть
контрольных игр на сербском сборе. Первый из них пройдет 16 июня. Соперники
станут известны позднее.
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