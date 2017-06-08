На сборе в Сербии «Крылья» проведут шесть матчей

Футболисты «Крыльев Советов» соберутся в Москве, где 10 и 11 июня пройдут медосмотр, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Сербию, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Базироваться «Крылья» будут в городе Стара-Пазова в 30 км от Белграда в отеле Hotel Srbija Lux. Здесь находится Национальный тренировочный Футбольный центр футбольного союза Сербии, имеющий серьезную инфраструктуру.

Сборы в Сербии пройдут с 12 по 29 июня. В рамках подготовки к сезону 2017/2018 запланировано провести шесть контрольных игр на сербском сборе. Первый из них пройдет 16 июня. Соперники станут известны позднее.