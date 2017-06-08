Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»
Источник: ФК «Севилья»Комментарии
Экс-главный тренер «Сельты»
Эдуардо Бериццо возглавил «Севилью», сообщает официальный сайт испанского
клуба.
47-летний специалист подписал контракт с красно-белыми, рассчитанный на два года. Официальная презентация состоится в ближайшие дни.
Principio de acuerdo con Eduardo Berizzo para dirigir al #SevillaFC— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 7 июня 2017 г.
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Ранее аргентинец занимал пост
главного тренера «Сельты», которая под его руководством в минувшем сезоне заняла 13-е место в примере, а также дошла до полуфинала Лиги Европы.
На этом посту Бериццо сменил Хорхе
Сампаоли, который стал главным тренером сборной Аргентины.
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