Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»

Экс-главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо возглавил «Севилью», сообщает официальный сайт испанского клуба.

47-летний специалист подписал контракт с красно-белыми, рассчитанный на два года. Официальная презентация состоится в ближайшие дни.

Ранее аргентинец занимал пост главного тренера «Сельты», которая под его руководством в минувшем сезоне заняла 13-е место в примере, а также дошла до полуфинала Лиги Европы.

На этом посту Бериццо сменил Хорхе Сампаоли, который стал главным тренером сборной Аргентины.