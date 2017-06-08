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Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Экс-главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо возглавил «Севилью», сообщает официальный сайт испанского клуба.

47-летний специалист подписал контракт с красно-белыми, рассчитанный на два года. Официальная презентация состоится в ближайшие дни.

Ранее аргентинец занимал пост главного тренера «Сельты», которая под его руководством в минувшем сезоне заняла 13-е место в примере, а также дошла до полуфинала Лиги Европы.

На этом посту Бериццо сменил Хорхе Сампаоли, который стал главным тренером сборной Аргентины.

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