Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником Черышева
Источник: ФК «Вильярреал»Комментарии
Фото: ФК «Вильярреал»
Защитник лиссабонского «Спортинга» Рубен Семеду перешел в «Вильярреал»,
сообщает официальный сайт испанского клуба.
Соглашение 23-летнего португальца с командой из провинции
Кастельон рассчитано на пять лет.
Семеду является воспитанником лиссабонского клуба, в
минувшем сезоне принял участие в 31-м матче в составе «львов».
Стоимость трансфера не разглашается, но по информации авторитетного
немецкого издания transfermarkt.de португальский клуб выручил на этой сделке
порядка 14 миллионов евро.
Стоит отметить, что в «Вильярреале» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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