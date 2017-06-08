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Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником Черышева

Источник:  ФК «Вильярреал»Комментарии
Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником Черышева
Фото: ФК «Вильярреал»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Рубен Семеду перешел в «Вильярреал», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение 23-летнего португальца с командой из провинции Кастельон рассчитано на пять лет.

Семеду является воспитанником лиссабонского клуба, в минувшем сезоне принял участие в 31-м матче в составе «львов».

Стоимость трансфера не разглашается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de португальский клуб выручил на этой сделке порядка 14 миллионов евро.

Стоит отметить, что в «Вильярреале» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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