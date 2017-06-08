Даниил Квят: В Монреале уникальная трасса, состоящая из множества шикан

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о городе Монреаль, где пройдет Гран-при Канады.

«Мне очень нравится Монреаль – один из лучших городов, в которые мы приезжаем. Здесь много интересных улиц, по которым можно погулять, походить по магазинам, ресторанам и барам… Атмосфера просто фантастическая!

В Монреале уникальная трасса, состоящая из множества шикан и нескольких длинных прямых. Здесь всегда сложно собрать лучший круг, поэтому по ходу уик-энда важно постепенно прибавлять в темпе. Это отличная трасса для гонок с множеством возможностей для обгонов», - приводит слова Квята F1news.ru.

Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня на автодроме имени Жиля Вильнева.



