Даниил Квят: В Монреале уникальная трасса, состоящая из множества шикан
Источник: F1news.ruКомментарии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о городе
Монреаль, где пройдет Гран-при Канады.
«Мне очень нравится Монреаль – один из лучших городов, в
которые мы приезжаем. Здесь много интересных улиц, по которым можно погулять,
походить по магазинам, ресторанам и барам… Атмосфера просто фантастическая!
В Монреале уникальная трасса, состоящая из множества шикан и нескольких длинных прямых. Здесь всегда сложно собрать лучший круг, поэтому по ходу уик-энда важно постепенно прибавлять в темпе. Это отличная трасса для гонок с множеством возможностей для обгонов», - приводит слова Квята F1news.ru.
Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня на автодроме имени Жиля Вильнева.
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