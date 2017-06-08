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«Голден Стэйт» в 3-м матче кряду обыграл «Кливленд» в серии финала плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В третьем матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке проиграл «Голден Стэйт» со счетом 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, в его активе 39 очков, 11 подборов и 9 передач, его партнер по команде Кайри Ирвинг набрал 38 очков, совершил 6 подборов и 3 передачи, в составе гостей больше всего очков набрал Кевин Дюрант – 31 балл, 8 подборов, 4 передачи.

В серии до четырех побед «Уорриорз» довели счет до 3:0. Четвертый матч противостояния состоится 10 июня также в Кливленде.

НБА. Плей-офф
Финал
Третий матч

Матч

Кливленд - Голден Стэйт - 113:118

Место и дата

08 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция


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