«Голден Стэйт» в 3-м матче кряду обыграл «Кливленд» в серии финала плей-офф НБА
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В третьем матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на
домашней площадке проиграл «Голден Стэйт» со счетом 113:118 (32:39, 29:28,
33:22, 19:29)
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс»
Леброн Джеймс, в его активе 39 очков, 11 подборов и 9 передач, его партнер по
команде Кайри Ирвинг набрал 38 очков, совершил 6 подборов и 3 передачи, в
составе гостей больше всего очков набрал Кевин Дюрант – 31 балл, 8 подборов, 4
передачи.
В серии до четырех побед «Уорриорз» довели счет до 3:0. Четвертый матч противостояния состоится 10 июня также в Кливленде.
НБА. Плей-офф
Финал
Третий матч
Матч
Кливленд - Голден Стэйт - 113:118
Место и дата
08 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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