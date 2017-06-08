ЦСКА – «Химки». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом матче финальной серии Единой Лиги ВТБ московский
ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».
Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 по местному
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В последний раз эти команды встречались в марте текущего
года в рамках регулярного чемпионата Лиги ВТБ, тогда встреча завершилась
победой армейцев со счетом 92:70.
Напомним, что на пути к финалу ЦСКА выиграл серии у «Астаны» (3-0) и краснодарского «Локомотива-Кубани» (3:0). «Химки» в свою очередь прошли «Енисей» (3-0) и петербургский «Зенит» (3-2).
Матч
Место и дата
08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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