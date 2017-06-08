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Италия разгромила Уругвай, Испания не смогла обыграть Колумбию, а «Голден Стэйт» победил в Кливленде. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017.

В рамках товарищеского матча сборная Италии забила три безответных мяча Уругваю.

В параллельной встрече испанцы только на 87-й минуте смогли вырвать ничью в игре с Колумбией.

Колумбиец из «Монако» Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной.

«Голден Стэйт» в третьем матче кряду обыграл «Кливленд» в серии финала плей-офф НБА.

«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии Forbes.

Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи».

Хавбек «Фрайбурга» Филипп за 20 миллионов евро перешел в дортмундскую «Боруссию».

Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником Дениса Черышева.

Сердар Азмун, Ахмед Муса и Генрих Мхитарян попали в команду недели FIFA 17.

Даниил Квят и Карлос Сайнс с пилотами «Ред Булл» приняли участие в сплаве по реке.

Цитат дня: «Я не диссидент, я патриот России, каких мало», - Леонид Слуцкий.

Блог дня: Не гоните на Малкина! Фанатов в НХЛ лупят клюшками регулярно

Видео дня: Женская сборная России поддержала Зобнина

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