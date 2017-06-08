Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 400 млн евро
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пришел к соглашению с руководством «Барселоны» о новом контракте.
Как сообщает Cadena SER, 29-летний игрок в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года.
Отмечается, что сумма отступных составит 400 млн евро. При этом источник уверяет, что в новом соглашении есть пункт, согласно которому «Барселона» может по собственному желанию оставить Месси еще на один сезон.
Напомним, футболист является воспитанником каталонского клуба. За основную команду нападающий выступает с 2004 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически