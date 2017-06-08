Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 400 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пришел к соглашению с руководством «Барселоны» о новом контракте.

Как сообщает Cadena SER, 29-летний игрок в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года.

Отмечается, что сумма отступных составит 400 млн евро. При этом источник уверяет, что в новом соглашении есть пункт, согласно которому «Барселона» может по собственному желанию оставить Месси еще на один сезон.

Напомним, футболист является воспитанником каталонского клуба. За основную команду нападающий выступает с 2004 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Диего Коста: Конте прислал мне сообщение, что не рассчитывает на меня в следующем сезонеФорвард «Челси» Диего Коста сообщил, что наставник «синих» Антонио Конте не видит его в стане лондонского клуба на следующий сезон.«Лацио» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере защитника, которым интересуется «МЮ»Тренерский штаб «Ливерпуля» продолжает поиски усиления состава.«МЮ» улучшил предложение по трансферу МоратыРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Роналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираРоналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираForbes обнародовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года. Ни одного россиянина в нем не оказалось.Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео)Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии ForbesАвторитетное американское финансовое издание Forbes опубликовала рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубом мира, который впервые за пять лет возглавил «Манчестер Юнайтед».«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Барселона» за 6 лет сотрудничества с фондом Qatar Sports Investment получила от него 171 млн. евро«Барселона», реагируя на обвинения в испанских СМИ о непрозрачности сделки, на своем официальном сайте опубликовала подробности соглашения с катарским фондом Qatar Sports Investment.Алвес поставил ультиматум руководству «Ювентуса», сообщив об интересе клубов АПЛЗащитник сборной Бразилии Дани Алвес хочет, чтобы «Ювентус» предложил ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в ПекинеФорвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью журналу Esquire.Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мираНападающий мадриского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым богатым спортсменом мира.Де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед»Трансфер вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в «Реал» не произойдет летом.«Спартак» может приобрести Альваро ПерейруУругвайский защитник парагвайского «Серо Портеньо» Альваро Перейра попал в прицел селекционеров московского «Спартака».«Ливерпуль» ведет переговоры о переходе вингера «Спортинга» Мартинша«Ливерпуль» вступил в переговоры со «Спортингом» о трансфере крайнего атакующего полузащитника Желсона Мартинша, сообщает Sky Sports.Евгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыЕвгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал последние трансферы «Зенита».«Арсенал» готов увеличить предложение по Мбаппе до 150 миллионов евро«Арсенал» не оставляет попыток подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает La Gazzetta dello Sport.«Анжи» может подписать бывших игроков «СКА-Хабаровска»По информации «Советского спорта», бывшие игроки «СКА-Хабаровска» Павел Карасев и Игорь Удалый могут подписать контракты с «Анжи».Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»«Советский спорт» рассказывает о том, кто из звезд «Ростова» может уйти из донского клуба следующим.Президент «Торино» исключил продажу БелоттиПрезидент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал информацию об интересе к форварду сборной Италии Андреа Белотти. Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Барселона», а также лондонский «Арсенал» и «Ювентус».Стивен Джеррард: Ван Дейк может стать частью пазла, которая необходима «Ливерпулю»Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард призвал руководство клуба приобрести защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.
Футбол
Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»
Футбол
Андрей Тихонов: Приложим все силы, чтобы вернуться в премьер-лигу
Футбол
В структуру тульского «Арсенала» вошел «Химик» из Новомосковска
Футбол
Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы