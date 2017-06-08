«МЮ» улучшил предложение по трансферу Мораты
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.
Как сообщает The Guardian, «красные дьяволы» готовы выложить за игрока сборной Испании 60 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что английский клуб предложил за 24-летнего футболиста 52 млн фунтов, но «сливочные» ответили отказом.
Согласно информации СМИ, «Реал» собирается выручить с продажи своего воспитанника 90 млн евро.
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