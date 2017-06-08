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«Лацио» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере защитника, которым интересуется «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Ливерпуля» продолжает поиски усиления защитной линии.

Как сообщает Football Italia, мерсисайдский клуб сделал предложение «Лацио» по трансферу Стефана де Врея. Отмечается, что «красные» готовы выложить за игрока сборной Голландии 20 млн евро, однако, это предложение не устраивает римский клуб.

Отмечается, что «орлы» хотят выручить с продажи футболиста 35 млн евро. При этом источник уверяет, что за де Врея ведут борьбу «Челси», миланский «Интер», а также «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел во всех турнирах 31 матч, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачу. Портал Ttansfermarkt.de оценивает игрока римской команды в 20 млн евро, а его контракт с «Лацио» рассчитан до 2018 года.

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