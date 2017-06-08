Александр Шмурнов: Посмотрел обзор матча Тим – Джокович. Растет какой-то монстр
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – об игре австрийца Доминика Тима в матче с представителем Сербии Новаком Джоковичем.
Напомним, встреча теннисистов состоялась в рамках Открытого чемпионата Франции и завершилась победой Тима со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.
«Посмотрел обзор матча Тим – Джокович. Растет какой-то монстр: помесь Надаля с Федерером», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Посмотрел обзор матча Тим - Джокович. Растёт какой-то монстр: помесь Надаля с Федерером.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 7 июня 2017 г.
Отметим, что Тим вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где ему предстоит встретится с Рафаэлем Надалем из Испании.
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