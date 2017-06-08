Диего Коста: Конте прислал мне сообщение, что не рассчитывает на меня в следующем сезоне

Форвард «Челси» Диего Коста сообщил, что наставник «синих» Антонио Конте не видит его в стане лондонского клуба на следующий сезон.

«Мои отношения с тренером были плохими в этом сезоне. Видимо, у меня был плохой сезон. Конте прислал мне сообщение о том, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне, так что я должен найти выход», – цитирует игрока сборной Испании The Guardian.

Ранее сообщалось, что между наставником и нападающим произошел конфликт. Позже Конте заявил Диего, что тот может «проваливать из команды» по окончании сезона.

Согласно информации СМИ, 28-летний форвард входит в сферу интересов китайских клубов, а также мадридского «Атлетико», за который выступал до переезда в Лондон.

Читайте также:

«Это был потрясающий опыт». Как морские пехотинцы готовили сборную Англии