Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную России

Источник:  «Известия»Комментарии

Генеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как состоялся приезд в Россию итальянского специалиста Роберто Манчини, отметив, что собирался пригласить наставника в национальную сборную.

«Я бы не стал рассуждать, насколько он отличается от самого себя пятилетней давности. Все зависит от того, кем являешься ты сам. Я пришел, потому что знаю и понимаю предмет, могу помочь клубу. Какой бы уровень сейчас ни был, его надо поднимать. 

Почему выбор остановил на Манчини? Он – один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России. Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза», – цитируют Фурсенко «Известия».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Италия разгромила Уругвай, Испания не смогла обыграть Колумбию, а «Голден Стэйт» победил в Кливленде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.На сборах в Льенце «Арсенал» сыграет с вице-чемпионом АвстрииФутболисты «Арсенала» выйдут из отпуска 15 июня, проведут втягивающий сбор, а затем отправятся в австрийский Льенц, сообщает официальный сайт тульской команды.Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.На стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьниковНа стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьниковНа стадионе футбольного клуба «Амкар» состоялась экскурсия для пермских школьников, сообщает официальный сайт клуба.Игбун признан болельщиками «Уфы» лучшим игроком сезонаБолельщики футбольного клуба «Уфа» признали форварда Сильвестра Игбуна лучшим игроком сезона, сообщает официальный сайт уфимской команды.«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.Валерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийВалерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил несогласие с мнением эксперта «Советского спорта» Евгения Ловчева.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Виталий Мутко: Черчесов исходил из реальной ситуации, видения модели игрыПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций.Кирилл Панченко: С таким составом «Динамо» может стать чемпионом РоссииНападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко считает, что с нынешним составом команда может бороться за самые высокие места в предстоящем сезоне РФПЛ.Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюКак сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюИгра с Чили станет первым для «ВЭБ-Арены» матчем с участием сборной России.Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивилГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедерацийБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.Леонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких малоЛеонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких малоИзвестный тренер рассказал, почему в Англии не считает себя изгоем российского футбола, о перспективах Головина и многом другом.Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособныйБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для ЧерчесоваКто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова«Советский спорт» рассказывает, кто может заменить в основном составе сборной России Романа Зобнина.Рашид Рахимов: Решение о переименовании «Терека» - правильноеБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал решение о переименовании грозненского футбольного клуба в «Ахмат».Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийГабулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций.
Футбол
Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»
Футбол
Андрей Тихонов: Приложим все силы, чтобы вернуться в премьер-лигу
Футбол
В структуру тульского «Арсенала» вошел «Химик» из Новомосковска
Футбол
Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Сергей Фурсенко
Сергей Фурсенковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости