Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную России

Генеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как состоялся приезд в Россию итальянского специалиста Роберто Манчини, отметив, что собирался пригласить наставника в национальную сборную.

«Я бы не стал рассуждать, насколько он отличается от самого себя пятилетней давности. Все зависит от того, кем являешься ты сам. Я пришел, потому что знаю и понимаю предмет, могу помочь клубу. Какой бы уровень сейчас ни был, его надо поднимать.

Почему выбор остановил на Манчини? Он – один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России. Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза», – цитируют Фурсенко «Известия».