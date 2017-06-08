Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стал известен основной состав сборной России на сезон 2017/18

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, стал известен список кандидатов в национальную сборную на сезон 2017/18.

Отмечается, что в основной состав вошли 30 спортсменов.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров, Александр Самарин.

Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова.

Спортивные пары: Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Ксения Столбова / Федор Климов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Танцевальные пары: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова / Егор Базин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Алла Лобода / Павел Дрозд, Виктория Синицына / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Теннис
Александр Шмурнов: Посмотрел обзор матча Тим – Джокович. Растет какой-то монстр
Футбол
Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 400 млн евро
Баскетбол
«Голден Стэйт» в 3-м матче кряду обыграл «Кливленд» в серии финала плей-офф НБА
Футбол
Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником Черышева
все новости