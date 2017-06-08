Стал известен основной состав сборной России на сезон 2017/18

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, стал известен список кандидатов в национальную сборную на сезон 2017/18.

Отмечается, что в основной состав вошли 30 спортсменов.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров, Александр Самарин.

Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова.

Спортивные пары: Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Ксения Столбова / Федор Климов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Танцевальные пары: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова / Егор Базин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Алла Лобода / Павел Дрозд, Виктория Синицына / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин.