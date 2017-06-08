Сергей Семак: Сборной России по силам выйти из группы на КК-2017

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» поделился ожиданиями от игры сборной России на Кубке конфедераций, который стартует в нашей стране на следующей неделе.

- Нам по силам выйти из группы, - сказал Семак. - На мой взгляд, это должна быть минимальная задача. Здорово будет, если мы этот турнир выиграем, но если дойдем хотя бы до полуфинала, я уже буду доволен. Все будет зависеть от многих факторов, в том числе и удачи.