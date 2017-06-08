Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Семак: Сборной России по силам выйти из группы на КК-2017

Артем Мельников, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» поделился ожиданиями от игры сборной России на Кубке конфедераций, который стартует в нашей стране на следующей неделе.

- Нам по силам выйти из группы, - сказал Семак. - На мой взгляд, это должна быть минимальная задача. Здорово будет, если мы этот турнир выиграем, но если дойдем хотя бы до полуфинала, я уже буду доволен. Все будет зависеть от многих факторов, в том числе и удачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная командаГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017, который стартует в России 17 июня.Жуан Мариу из-за травмы не поможет португальцам на Кубке конфедерацийПолузащитник сборной Португалии Жуан Мариу из-за травмы пропустит Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Виталий Мутко: Черчесов исходил из реальной ситуации, видения модели игрыПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций.Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивилГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедерацийБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter.Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособныйБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для ЧерчесоваКто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова«Советский спорт» рассказывает, кто может заменить в основном составе сборной России Романа Зобнина.Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и ПортугалияГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийГабулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций.Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииЧто должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииТри совета главному тренеру сборной России. И даже не совета, а пожелания.Тер Штеген, Дракслер и Мустафи вошли в заявку сборной Германии на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом огласил список игроков, который отправятся в Россию на Кубок конфедераций.Виктор Васин: Сравние с медведем рассмешилоЗащитник сборной России поделился мнением о настрое команды на Кубок конфедераций и контрольном матче со сборной Чили, который состоится 9 июня.Дмитрий Комбаров: Черчесов настраивает нас исключительно на титулЗащитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.Почта России усилит меры безопасности во время Кубка конфедерацийПочта России устанавливает особый порядок приема миграционных уведомлений в регионах проведения матчей Кубка конфедераций. Изменяется также порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.Сборная России тренируется в полном составе на стадионе СтрельцоваСборная России проводит в полном составе тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедерацийПолузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер назначен капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанамиФутболисты сборной Германии в контрольном матче сыграли вничью с командой Дании.Что за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваЧто за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваКубок конфедераций – еще довольно молодой турнир, чтобы иметь сложившееся к себе отношение со стороны футбольного мира.
Теннис
Александр Шмурнов: Посмотрел обзор матча Тим – Джокович. Растет какой-то монстр
Футбол
Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 400 млн евро
Баскетбол
«Голден Стэйт» в 3-м матче кряду обыграл «Кливленд» в серии финала плей-офф НБА
Футбол
Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником Черышева
все новости
Сергей Семак
Сергей Семаквсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости