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Василий Уткин: «Реал» просто на голову сильнее «Ювентуса»

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о финале Лиги чемпионов, в котором встречались «Ювентус» и мадридский «Реал».

Напомним, игра завершилась победой «сливочных» со счетом 4:1.

«Мы видели достаточно простой сценарий. «Ювентус» придумал как играть против «Реала». Просто у «Реала» есть такая фишка как форсаж, а «Ювентуса» нет. «Реал» просто на голову сильнее туринцев. Я не назвал бы этот результат разгромом. Просто условно вышли два боксера, когда один пропускает удар и решает, что дальше не стоит. Кто играет за «Ювентус»? Те, кого не взяли в «Реал», – цитирует Уткина «Спорт FM».

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