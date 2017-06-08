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Анатолий Мещеряков: Миранчук принял правильное решение, оставшись в «Локомотиве»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта клуба с полузащитником Алексеем Миранчуком. 

- Все меняется, игрок оценил перспективы нахождения в клубе, и в его возрасте это вопрос не только и не столько денег, а вопрос дальнейшего роста. И в будущем получения уже других денег. С точки зрения развития этого конкретного игрока все эксперты говорили, что ему предпочтительнее оставаться в «Локомотиве». Игрок принял правильное решение, - рассказал Мещеряков. 

Напомним, «Локомотив» в минувший вторник объявил о подписании нового контракта с 21-летним хавбеком на четыре года.

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