Анатолий Мещеряков: Миранчук принял правильное решение, оставшись в «Локомотиве»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта клуба с полузащитником Алексеем Миранчуком.

- Все меняется, игрок оценил перспективы нахождения в клубе, и в его возрасте это вопрос не только и не столько денег, а вопрос дальнейшего роста. И в будущем получения уже других денег. С точки зрения развития этого конкретного игрока все эксперты говорили, что ему предпочтительнее оставаться в «Локомотиве». Игрок принял правильное решение, - рассказал Мещеряков.

Напомним, «Локомотив» в минувший вторник объявил о подписании нового контракта с 21-летним хавбеком на четыре года.