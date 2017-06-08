Российские ультрамарафонцы вернулись из ЮАР в Екатеринбург

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» встретили основную группу бегунов, принявших участие в самом известном в мире шоссейном ультрамарафоне Comrades в ЮАР, длина которого составляет 87 километров.

сообщает портал Znak.com.

Екатеринбурженка Александра Морозова заняла второе место среди женщин на Comrades,

Всего в ультрамарафоне приняли участие девять екатеринбуржцев, в том числе и начальник департамента информационной политики губернатора Александр Иванов, который преодолел дистанцию за 10 часов 4 минуты.

Comrades — старейший и самый массовый в мире легкоатлетический пробег на сверхмарафонскую дистанцию. Трасса проходит по территории южно-африканской провинции Квазулу-Натал. Дистанция проложена по гористой местности; набор высоты составляет 700 метров.