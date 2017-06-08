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Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная команда

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017, который стартует в России 17 июня.

- Наша минимальная задача – это полуфиналы, но, конечно, мы стремимся дальше, к финалу. Это великолепный шанс для мексиканского футбола соревноваться против нескольких чемпионов Европы, сразиться с чемпионом Америки (Чили), и было бы неописуемо попытаться дойти до игры с Германией – действующим чемпионом мира.

оссия будет играть дома, с отличными игроками и тренером. Эта команда, проходящая переходный период, является очень хорошей и динамичной, это будет очень сложный противник, нам нужно будет выложиться полностью, - заявил Осорио. 

На Кубке конфедераций борная Мексики сыграет в группе с командами Португалии (18 июня в Казани), Новой Зеландии (21 июня в Сочи) и России (24 июня в Казани).

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