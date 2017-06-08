Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Энди Маррэй: Впечатляют победы, которые одерживаешь, не показывая своего лучшего тенниса

Источник:  Газета.RuКомментарии

Британский теннисист Энди Маррэй прокомментировал победу над представителем Японии Кеем Нисикори в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1).

«С каждым матчем я обретаю все больше уверенности. Не думаю, что сегодня я играл прекрасно. Но я сделал большой шаг в правильном направлении. Все могут выигрывать матчи, играя хорошо. Но больше впечатляют победы, которые одерживаешь, не показывая своего лучшего тенниса. Я этим доволен. Конечно, если бы кто-то перед турниром предложил мне место в полуфинале, я бы сразу согласился, потому что я играл не очень хорошо. Тренировки также складывались не лучшим образом.

Нисикори начал матч гораздо лучше меня. Он выиграл первый сет и имел шансы в начале второго. Но после этого был решающий отрезок матча для меня. Тогда я начал играть гораздо лучше», – приводит слова британца «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт ATP World Tour.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» Маррэй сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шмурнов: Посмотрел обзор матча Тим – Джокович. Растет какой-то монстрКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о матче австрийца Доминика Тима с представителем Сербии Новаком Джоковичем.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»Шотландский теннисист Энди Маррэй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Вавринка вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Халеп обыграла Свитолину и прошла в полуфинал «Ролан Гаррос»Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Эллиной Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос».Плишкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв ГарсиюЧешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.Рафаэль Надаль: Каррено-Буста может попасть в топ-10 по итогам годаИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над соотечественником Пабло Каррено-Бустой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос»Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова уступили представительницам Чехии Люции Градецкой и Катержине Синяковой в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос».Каррено-Буста снялся с матча с Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с австралийцем Домиником Тимом.Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с НадалемАвстрийский теннисист Доминик Тим одолел представителя Сербии Новака Джоковича в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.Елена Остапенко: Работать с Мединой-Гарригес – очень здорово, у нее большой опыт47-я ракетка мира Елена Остапенко после выхода в полуфинал третьего в году турнира «Большого шлема» Rolland Garros рассказала о своем тренере Анабель Медине-Гарригес.«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».Анна Чакветадзе: Рублеву надо изменить подход к работеЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала результаты 19-летнего россиянина Андрея Рублева.Остапенко сыграет с Бачински в полуфинале «Ролан Гаррос»Представительница Латвии Елена Остапенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, где встретится со швейцаркой Тимя Бачински.Анна Чакветадзе: Кузнецовой не хватило эмоцийЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением относительно выступления Светланы Кузнецовой на «Ролан Гарросе».Анна Чакветадзе: Хачанова подвел юношеский максимализмЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала выступление Карен Хачанова на «Ролан Гарросе».Самое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахСамое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахВ разгар Открытого чемпионата Франции «Советский спорт» перевел рассказал CNN Sport о том, что представляют из себя теннисные раздевалки.Каролин Гарсия: Никогда не хотела с кем-то ссоритьсяФранцуженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над своей соотечественницей Ализе Корне в четвёртом круге «Ролан Гаррос».Плишкова стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.Гарсия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.
Теннис
Александр Шмурнов: Посмотрел обзор матча Тим – Джокович. Растет какой-то монстр
Футбол
Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 400 млн евро
Баскетбол
«Голден Стэйт» в 3-м матче кряду обыграл «Кливленд» в серии финала плей-офф НБА
Футбол
Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником Черышева
все новости
Кеи Нисикори
Кеи Нисикоривсе новости
Энди Маррэй
Энди Маррэйвсе новости
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости