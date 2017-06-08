Энди Маррэй: Впечатляют победы, которые одерживаешь, не показывая своего лучшего тенниса

Британский теннисист Энди Маррэй прокомментировал победу над представителем Японии Кеем Нисикори в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1).

«С каждым матчем я обретаю все больше уверенности. Не думаю, что сегодня я играл прекрасно. Но я сделал большой шаг в правильном направлении. Все могут выигрывать матчи, играя хорошо. Но больше впечатляют победы, которые одерживаешь, не показывая своего лучшего тенниса. Я этим доволен. Конечно, если бы кто-то перед турниром предложил мне место в полуфинале, я бы сразу согласился, потому что я играл не очень хорошо. Тренировки также складывались не лучшим образом.

Нисикори начал матч гораздо лучше меня. Он выиграл первый сет и имел шансы в начале второго. Но после этого был решающий отрезок матча для меня. Тогда я начал играть гораздо лучше», – приводит слова британца «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт ATP World Tour.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» Маррэй сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.