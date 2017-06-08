Виталий Мутко: «Лужники» введены в эксплуатацию, но еще идет большая работа по благоустройству

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о вводе в эксплуатацию реконструированного стадиона «Лужники».

- В четверг мы с Сергеем Семеновичем Собяниным посетим стадион, будет заседать московский оргкомитет, я буду принимать в нем участие. «Лужники» введены в эксплуатацию, но еще идет большая работа по благоустройству. Необходимо обсудить вопрос, когда реально будет закончено благоустройство, будут выполнены все необходимые работы, ведь не только сам стадион нужен для проведения матча, еще требуется множество других нюансов. Планируем открыть стадион матчем сборной, - заявил Мутко.

Напомним, Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 году. На этой столичной арене пройдут главные игры чемпионата мира по футболу: матч открытия, один из полуфиналов и финал.

