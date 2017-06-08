Эдинсон Кавани: Согласен с теми, кто считает меня недостаточно техничным

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани - о критиках и апологетах.

На вопрос интервьюера France Football, согласен ли Кавани с критиками, которые считают его недостаточно техничным, нападающий «ПСЖ» ответил так: «Абсолютно согласен! В техническом плане мне есть, над чем работать. Но в футболе, скажу банальность, сколько людей, столько и мнений. Кто-то любит Месси, кто-то Криштиано Роналдо. Хотя однозначно Месси – лучший в мире. Но это мое мнение, чисто субъективное, потому что на самом деле оба – гиганты мирового футбола… Критика – это часть футбола. Но не стоит так уж прислушиваться ко всему, иначе начнешь принимать все близко к сердцу. Что касается меня, я сохраняю спокойствие и думаю только о футболе. Главное – работа, а критикуют или хвалят – это вторичное. Если хвалят, надо пахать еще больше, чтобы не опускаться ниже определенной планки. Критикуют? Тоже надо прибавить в работе - чтобы поднимать свой уровень».

Напомним, что в сезоне 2016/17 Эдинсон Кавани забил за «ПСЖ» 49 голов