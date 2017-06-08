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Липницкая, Сотникова, Ильиных, Волосожар и Траньков не вошли в основной состав сборной

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Стал известен расширенный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2017/18. 

В основной состав сборной на олимпийский сезон в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова.

Чемпионка Олимпиады-2014 Юлия Липницкая попала в резервный состав, как и Елизавета Туктамышева. Также в резерв вошли Алена Леонова, Полина Цурская и Станислава Константинова.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал составы национальных команд на этапы серии Гран-при сезона-2017/18.Олимпийские чемпионки Сочи Аделина Сотникова и Липницкая не были заявлены ни на один из шести этапов.

В основной состав сборной России в мужском одиночном катании вошли Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин, Александр Петров и Дмитрий Алиев. В резерв - Сергей Воронов, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин.

Олимпийские чемпионы Сочи Ксения Столбова и Федор Климов попали с основной состав команды в парном катании. Также в него вошли Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Двукратные чемпионы Олимпиады в Сочи Татьяна Волосажар и Максим Траньков вошли в резерв, как и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова и Александр Коровин, Юко Кавагути и Александр Смирнов.

Еще одни победители Игр-2014 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев вошли с основной состав сборной в танцах на льду. Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Софья Евдокимова и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Алла Лобода и Павел Дрозд, Александра Степанова и Иван Букин также попали с основной состав. Олимпийская чемпионка (2014) Елена Ильиных и ее партнер Руслан Жиганшин - в резерве, как и Василиса Даванкова и Антон Шибнев, Бетина Попова и Сергей Мозгов.




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