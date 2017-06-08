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Илья Геркус: У «Локомотива» более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о бюджете столичного клуба на будущий сезон, поведал о планах московской команды, а также отметил доходы красно-зеленых.

«Бюджет клуба 5,5 миллиардов рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма – спонсорский пакет РЖД. 

УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды 
РЖД, например, «Сапсан». Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД».

Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью.

Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов. Порядка 32,5 миллионов рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков.

Ждем, что будут хорошие цифры на играх Лиги Европы. У нас более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ. Это хорошо, нет повода этого стыдиться, здорово, что «Локомотив» – клуб для всех. При этом мы фокусируемся на молодых, на возрастную категорию от 14 до 25 лет, считая, что остальные категории примыкают к молодежи», – заявил функционер в интервью ТАСС.

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