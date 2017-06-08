Майк Салливан: «Питтсбург» прибавляет с каждой игрой, верим в наших лидеров
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».
- Мы уверены, что сделаем правильные выводы. Так было всегда в этом
сезоне. Мы верим в наших лидеров, считаем, что у нас хороший состав. Мы
понимаем сложившиеся обстоятельства и думаем, что прибавляем с каждой
игрой.
У нас было несколько очень хороших моментов, которыми мы не воспользовались. Однако мы считаем, что это был лучший матч серии в нашем исполнении. Мы верим в команду. Есть масса признаков, что ребята справятся с проблемами. Они не раз делали это по ходу сезона. Мы верим, что справимся и сейчас, - цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2.
Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.
Матч
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция