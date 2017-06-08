Эдинсон Кавани: Если бы встрепенулись раньше, выиграли бы чемпионат
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани - об итогах прошлого сезона.
«Прошлым летом пришел новый тренер, надо было подстраиваться под него, - сказал в интервью FranceFootball нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани. - Сезон получился неоднозначным. Но в Париже все знают, как команда должна играть, а тренеры могут меняться, пусть приходит даже кто-то с другим видением игры. Пришел Эмери со своими идеями. Уверен, всякое изменение вначале сопряжено с потерями. Так случилось и с нами, в первом круге играли очень нестабильно. Допускали много ошибок. Но во втором круге ведь начали прибавлять. Если бы встрепенулись раньше, выиграли бы чемпионат». В вопрос, как бы он определил в нескольких словах прошедший сезон «ПСЖ», Кавани ответил так: «Новые идеи, работа, прогресс. Опыт этого сезона, такого сложного и неоднозначного, послужит базой для дальнейшего подъема».