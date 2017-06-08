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Илья Геркус: У Ари есть желание иметь отношения с «Локомотивом» и нет желания – с «Краснодаром»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус надеется, что нападающий Ари продолжит выступать за столичный клуб. 

- Контракт Юрия Семина был заключен по схеме «1+1». И сейчас начал действовать второй год контракта. 

Мы предлагаем «Краснодару» разные варианты по Ари. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с «Локомотивом» и нет желания – с «Краснодаром», - рассказал Геркус в интервью агентству ТАСС.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Локомотив» завоевал Кубок России и получил путевку в Лигу Европы.

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