Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Сарсания: У меня был разговор с Аршавиным, но эта была обычная беседа

Источник:  ТАССКомментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возвращении в стан питерского клуба полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина. 

«Эта информация не соответствует действительности. У меня был разговор с Андреем, но эта была обычная беседа – я узнал, как он себя чувствует, в каком состоянии находится, и не более того. Никаких переговоров, повторюсь, не было.

На данный момент такой вариант (с переходом Аршавина в «Зенит») не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще», – цитирует Сарсанию ТАСС.

«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал небольшое интервью изданию Tencent.Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную РоссииГенеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как состоялся приезд в Россию итальянского специалиста Роберто Манчини, отметив, что собирался пригласить наставника в национальную сборную.Диего Коста: Конте не рассчитывает на меня в следующем сезонеФорвард «Челси» Диего Коста сообщил, что наставник «синих» Антонио Конте не видит его в стане лондонского клуба на следующий сезон.«Лацио» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере защитника, которым интересуется «МЮ»Тренерский штаб «Ливерпуля» продолжает поиски усиления состава.«МЮ» улучшил предложение по трансферу МоратыРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 400 млн евроФорвард сборной Аргентины Лионель Месси пришел к соглашению с руководством «Барселоны» о новом контракте.Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео)Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.Алвес поставил ультиматум руководству «Ювентуса», сообщив об интересе клубов АПЛЗащитник сборной Бразилии Дани Алвес хочет, чтобы «Ювентус» предложил ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.Де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед»Трансфер вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в «Реал» не произойдет летом.Фелипе Мело: С «Манчини» «Интер» был бы в Лиге чемпионовБывший полузащитник «Интера» Фелипе Мело прокомментировал увольнение тренера Роберто Манчини из миланского клуба в прошлом году.«Спартак» может приобрести Альваро ПерейруУругвайский защитник парагвайского «Серо Портеньо» Альваро Перейра попал в прицел селекционеров московского «Спартака».«Ливерпуль» ведет переговоры о переходе вингера «Спортинга» Мартинша«Ливерпуль» вступил в переговоры со «Спортингом» о трансфере крайнего атакующего полузащитника Желсона Мартинша, сообщает Sky Sports.Евгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыЕвгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал последние трансферы «Зенита».«Арсенал» готов увеличить предложение по Мбаппе до 150 миллионов евро«Арсенал» не оставляет попыток подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает La Gazzetta dello Sport.Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?В Петербурге в следующем сезоне появится третий «Зенит». «Советский спорт» отвечает на все вопросы о новом волейбольном клубе.«Анжи» может подписать бывших игроков «СКА-Хабаровска»По информации «Советского спорта», бывшие игроки «СКА-Хабаровска» Павел Карасев и Игорь Удалый могут подписать контракты с «Анжи».Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»«Советский спорт» рассказывает о том, кто из звезд «Ростова» может уйти из донского клуба следующим.Президент «Торино» исключил продажу БелоттиПрезидент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал информацию об интересе к форварду сборной Италии Андреа Белотти. Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Барселона», а также лондонский «Арсенал» и «Ювентус».
Футбол
Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная команда
Футбол
Болгарский футболист выпил пива на поле и после этого забил мяч (видео)
Футбол
Сергей Семак: Сборной России по силам выйти из группы на КК-2017
Футбол
Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную России
все новости
Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Андрей Аршавин
Андрей Аршавинвсе новости
Константин Сарсания
Константин Сарсаниявсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы