Константин Сарсания: У меня был разговор с Аршавиным, но эта была обычная беседа

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возвращении в стан питерского клуба полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«Эта информация не соответствует действительности. У меня был разговор с Андреем, но эта была обычная беседа – я узнал, как он себя чувствует, в каком состоянии находится, и не более того. Никаких переговоров, повторюсь, не было.

На данный момент такой вариант (с переходом Аршавина в «Зенит») не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще», – цитирует Сарсанию ТАСС.

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