Три спортсмена погибли в авариях на мотогонке Isle of Man ТТ-2017
Источник: RT на русскомКомментарии
Голландец Йохем ван ден Хук, англичанин Дэйви Ламберт и ирландец Адам Боннер погибли в результате не связанных между собой аварий в квалификационных заездах мотогонки Isle of Man ТТ-2017.
Гонка традиционно проходит по дорогам общего пользования на острове Мэн.
Отмечается, что в прошлом году во время гонки погибли четыре спортсмена, а за последнее десятилетие на Isle of Man было зафиксировано в общей сложности 32 аварии со смертельным исходом, сообщает RT на русском.
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