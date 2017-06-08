Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Три спортсмена погибли в авариях на мотогонке Isle of Man ТТ-2017

Источник:  RT на русскомКомментарии

Голландец Йохем ван ден Хук, англичанин Дэйви Ламберт и ирландец Адам Боннер погибли в результате не связанных между собой аварий в квалификационных заездах мотогонки Isle of Man ТТ-2017.

Гонка традиционно проходит по дорогам общего пользования на острове Мэн.

Отмечается, что в прошлом году во время гонки погибли четыре спортсмена, а за последнее десятилетие на Isle of Man было зафиксировано в общей сложности 32 аварии со смертельным исходом, сообщает RT на русском.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная команда
Футбол
Болгарский футболист выпил пива на поле и после этого забил мяч (видео)
Футбол
Сергей Семак: Сборной России по силам выйти из группы на КК-2017
Футбол
Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную России
все новости