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Владимир Алекно: Нынешним летом волейбольная Россия проснулась

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно дал интервью «Бизнес Online».

– Кажется, у «Зенита» в России нет конкурентов...
– Только кажется. И в следующем сезоне их будет еще больше. Можно сказать, что нынешним летом волейбольная Россия проснулась. Новосибирск сделал серьезные вливания в бюджет.

Генеральный директор команды Роман Станиславов недавно правильно сказал: «Мы будет стремиться быть такими, как «Зенит», чтобы впоследствии его обыграть». Такие же амбиции у «Динамо», «Белогорья», новой команды в Санкт-Петербурге. Зачем плакать, что соперник сильный, если можно пытаться стать сильным самому?

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