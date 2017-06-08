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Во время ЧМ-2018 сборная Бразилии будет жить в свадебном отеле в Лобне

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – выбрали для проживания во время чемпионата мира-2018 свадебный отель в Лобне.

Как сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников, бразильская делегация выбрала бутик-отель в Лобне, который специализируется на оказании услуг новобрачным и гостям свадеб. По его словам, в отеле всего 40 номеров, однако этого достаточно для размещения всей делегации Бразилии. Кто из членов делегации займет номера для новобрачных, а кому достанутся обычные комнаты, пока неизвестно. 

По словам эксперта, основной причиной такого выбора стало местоположение: отель расположен близко к тренировочной базе команды в Химках и находится недалеко от аэропорта «Шереметьево». Относительно недалеко и один из стадионов чемпионата -  «Арена Спартак».

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.В Московской области к турниру готовят 17 тренировочных баз для команд-участниц.

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