Владимир Алекно: Когда люди списывают все только на деньги, это как минимум глупо
Наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно дал интервью «Бизнес Online».
– Насколько сейчас сильный разрыв в бюджете между «Зенитом» и остальными клубами?
– Если взять условный Оренбург, то разрыв большой. А у первых четырех команд не тот разрыв, который позволяет списывать поражения на бюджет «Зенита». Когда люди списывают все только на деньги, это как минимум глупо. Да, бюджет помогает собрать сильную команду, но вы-то журналисты, освещающие спорт, знаете множество примеров, когда успеха добивались команды, которые не были фаворитами. Или напротив, команды из звезд, проваливались. Фамилии ничего не значат. Один из чемпионатов мы выиграли, заняв 4-е место в регулярке. Логики в той нашей победе не было. Был характер, была наша работа, – сказал Алекно.