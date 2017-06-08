Эдерсон стал игроком «Манчестер Сити»
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
Английский «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона.
«Мне все нравится в Англии, а «Сити» - великий клуб. Тут играют в шикарный футбол и очень хорошая культура боления. «Сити» растет с Гвардиолой все больше, он уже вводит молодых и перспективных игроков», - цитирует Эдерсона клубный сайт.
Напомним, стоимость сделки составила 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл в 37-ми матчах и пропустил 25 мячей.
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