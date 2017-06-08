Эдерсон стал игроком «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона.

«Мне все нравится в Англии, а «Сити» - великий клуб. Тут играют в шикарный футбол и очень хорошая культура боления. «Сити» растет с Гвардиолой все больше, он уже вводит молодых и перспективных игроков», - цитирует Эдерсона клубный сайт.

Напомним, стоимость сделки составила 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл в 37-ми матчах и пропустил 25 мячей.