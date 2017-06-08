Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдерсон стал игроком «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона.

«Мне все нравится в Англии, а «Сити» - великий клуб. Тут играют в шикарный футбол и очень хорошая культура боления. «Сити» растет с Гвардиолой все больше, он уже вводит молодых и перспективных игроков», - цитирует Эдерсона клубный сайт.

Напомним, стоимость сделки составила 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл в 37-ми матчах и пропустил 25 мячей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником ЧерышеваЗащитник «Спортинга» Рубен Семеду стал одноклубником ЧерышеваЗащитник лиссабонского «Спортинга» Рубен Семеду перешел в «Вильярреал», сообщает официальный сайт испанского клуба.Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»Экс-главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо возглавил «Севилью», сообщает официальный сайт испанского клуба.Хавбек «Фрайбурга» Филипп за 20 млн евро перешел в «Боруссию» ДХавбек «Фрайбурга» Филипп за 20 млн евро перешел в «Боруссию» ДПолузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный сайт «шмелей».«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии ForbesАвторитетное американское финансовое издание Forbes опубликовала рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубом мира, который впервые за пять лет возглавил «Манчестер Юнайтед».«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Шинник» подписал экс-полузащитника «Анжи» Ляха«Шинник» подписал однолетний контракт с полузащитником Андреем Ляхом.Алвес поставил ультиматум руководству «Ювентуса», сообщив об интересе клубов АПЛЗащитник сборной Бразилии Дани Алвес хочет, чтобы «Ювентус» предложил ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезона«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезонаПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в беседе с клубной пресс-службой оценил выступление лондонского клуба в минувшем сезоне.Евгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыЕвгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал последние трансферы «Зенита».Защитник Гарбуз покинул «Тосно»Защитник Константин Гарбуз покинул «Тосно» в связи с окончанием срока действия трудового договора, сообщается на официальном сайте клуба.«Арсенал» готов увеличить предложение по Мбаппе до 150 миллионов евро«Арсенал» не оставляет попыток подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает La Gazzetta dello Sport.«Кажется, моя дочь живет в пещере» – Нолито рассказал о прелестях Англии«Кажется, моя дочь живет в пещере» – Нолито рассказал о прелестях АнглииПолузащитник «Манчестер Сити» Нолито Мануэль Агудо в интервью испанским журналистам рассказал о своей жизни в Англии.Алексей Ребко подписал контракт с «Араратом»Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко официально стал игроком столичного «Арарата».Никлас Зюле: Мне не пришлось долго выбирать между «Баварией» и «Челси»Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле объяснил, почему выбрал «Баварию», несмотря на интерес со стороны «Челси».«Тосно» подписал контракт с полузащитником сборной Кабо-ВердеПолузащитник румынского клуба «Университатя» Нуну Роша перешел в «Тосно».Есипов стал главным тренером «Ротора»Бывший полузащитник «Ротора» Валерий Есипов стал главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.Сергей Булатов стал главным тренером московского «Арарата»Сергей Булатов назначен на пост главного тренера московского «Арарата».«СКА-Хабаровск» покинули 12 игроковВ составе футбольного клуба «СКА-Хабаровск» произошли существенные кадровые изменения.Олег Стогов стал главным тренером «Химок»Новым главным тренером «Химок» стал Олег Стогов.Полузащитник «Химок» Казаев перешел в «Тосно»Полузащитник «Химок» Ян Казаев подписал контракт с «Тосно», сообщается на официальном сайте подмосковной команды.
Футбол
Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная команда
Футбол
Болгарский футболист выпил пива на поле и после этого забил мяч (видео)
Футбол
Сергей Семак: Сборной России по силам выйти из группы на КК-2017
Футбол
Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную России
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Мораес Эдерсон
Мораес Эдерсонвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы