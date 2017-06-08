Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник «Тосно» Роша: Зе Луиш дал хорошие рекомендации по России

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Нуну Роша рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в российский клуб.

- Я впервые в России. Первые ощущения очень хорошие. Думаю, что это станет позитивным шагом для того, чтобы достичь высот в российском чемпионате.

- Чьим мнением руководствовались при принятии решения?
- Зе Луиш, нападающий из московского «Спартака», футболист, которого я очень хорошо знаю, мы играем в сборной вместе. Он дал очень хорошие и позитивные рекомендации по России, - приводит слова Роши официальный сайт «Тосно».

Напомним, контракт Роши с клубом из Ленинградской области рассчитан на три года. Предыдущим клубом полузащитника была румынская «Университатя», за которую он выступал с 2014 года. В 92 матчах чемпионата Румынии 25-летний хавбек забил 22 мяча. В сезоне-2016/17 на его счету пять голов в 24 играх.

Также на счету Роши 17 матчей за сборную Кабо-Верде, в которых он забил один гол.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.Защитник Гарбуз покинул «Тосно»Защитник Константин Гарбуз покинул «Тосно» в связи с окончанием срока действия трудового договора, сообщается на официальном сайте клуба.Георгий Мелкадзе: На переходе в «Тосно» сказалось то, что Парфенов и Бесчастных – спартаковские людиНападающий «Тосно» Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», поделился впечатлениями от перехода в тосненский клуб.«Тосно» подписал контракт с полузащитником сборной Кабо-ВердеПолузащитник румынского клуба «Университатя» Нуну Роша перешел в «Тосно».Ян Казаев: Думаю, болельщики «Химок» поймут, почему я принял предложение «Тосно»Полузащитник «Тосно» Ян Казаев, перешедший из «Химок», попрощался с бывшей командой.Полузащитник «Химок» Казаев перешел в «Тосно»Полузащитник «Химок» Ян Казаев подписал контракт с «Тосно», сообщается на официальном сайте подмосковной команды.Гендиректор «Тосно»: По Мелкадзе были непростые переговоры, с Милевским будем общатьсяГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал подписание контрактов с Асланом Дудиевым, Георгием Мелкадзе и Виталием Шаховым, а также рассказал о ситуации с Артемом Милевским.«Тосно» объявил о переходе нападающего Вукушича (фото)Как сообщает пресс-служба «Тосно», сегодня клуб подписал контракт с 26-летним хорватским нападающим Анте Вукушичем.Дудиев подписал с «Тосно» контракт на один год, Шахов - на дваЗащитники Аслан Дудиев и Виталий Шахов официально стали игроками «Тосно», который в сезоне 2017/2018 дебютирует в РФПЛ.«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно»«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно»Форвард «Тосно» Александр Кутьин объяснил, почему команда не должна повторить путь «Арсенала» и что помешало Дмитрию Аленичеву в «Спартаке».«Тосно» объявил о переходе МелкадзеНападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Тосно». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.Игроки «Тосно» начали подготовку к дебютному сезону в премьер-лигеФутболисты «Тосно» вышли из отпуска и начали сбор в подмосковном комплексе «Бор» в Домодедовском районе Московской области.Защитник «Тосно» Гарбуз перешел в «Енисей»Защитник «Тосно» Константин Гарбуз перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярской команды.«Тосно» арендовало нападающего «Спартака»Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе следующий сезон проведет на правах аренды в «Тосно».Дмитрий Парфенов: Заедем на сбор и подпишем контракт с «Тосно»Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов заявил, что договорился с клубом о продлении контракта.Логашов покинул «Тосно»Защитник «Тосно» Арсений Логашов покинул клуб.Алексей Аравин: «Тосно» больше нравится играть в Великом Новгороде. В Петербурге на матчи будут мало ходитьЗащитник «Тосно» Алексей Аравин поделился мнением о том, что команда в РФПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский».«Терек» и «Амкар» интересуются защитником «Тосно» АбазовымИнтерес к защитнику «Тосно» Руслану Абазову проявляют два клуба РФПЛ. Футболистом интересуются «Терек» и «Амкар».«Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей РФПЛГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей РФПЛ сезона-2017/18.
Футбол
Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная команда
Футбол
Болгарский футболист выпил пива на поле и после этого забил мяч (видео)
Футбол
Сергей Семак: Сборной России по силам выйти из группы на КК-2017
Футбол
Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную России
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Нуно Мигель Роша
Нуно Мигель Рошавсе новости