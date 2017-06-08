Полузащитник «Тосно» Роша: Зе Луиш дал хорошие рекомендации по России

Полузащитник «Тосно» Нуну Роша рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в российский клуб.

- Я впервые в России. Первые ощущения очень хорошие. Думаю, что это станет позитивным шагом для того, чтобы достичь высот в российском чемпионате.

- Чьим мнением руководствовались при принятии решения?

- Зе Луиш, нападающий из московского «Спартака», футболист, которого я очень хорошо знаю, мы играем в сборной вместе. Он дал очень хорошие и позитивные рекомендации по России, - приводит слова Роши официальный сайт «Тосно».

Напомним, контракт Роши с клубом из Ленинградской области рассчитан на три года. Предыдущим клубом полузащитника была румынская «Университатя», за которую он выступал с 2014 года. В 92 матчах чемпионата Румынии 25-летний хавбек забил 22 мяча. В сезоне-2016/17 на его счету пять голов в 24 играх.

Также на счету Роши 17 матчей за сборную Кабо-Верде, в которых он забил один гол.