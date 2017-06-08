Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена CAS 11 июля

Спортивный арбитражный суд 11 июля рассмотрит апелляцию финского полузащитника Романа Еременко на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации.

- «Апелляция была подана еще в апреле. Дата ее рассмотрения 11 июля. Надеемся изменить решение дисциплинарного комитета УЕФА, иначе не подавали бы в CAS, - заявил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста.

УЕФА 18 ноября принял решение о двухлетней дисквалификации Еременко из-за обнаружения в его допинг-пробе, сданной в сентябре 2016 года после матча Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером», следов кокаина.

В мае стало известно о том, что ЦСКА не будет продлевать сотрудничество с игроком.





